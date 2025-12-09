26 Temmuz tarihinde Gaziantep Nurdağı'nda duran araçlara çarpan TIR şoförü hakkında ''Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, ayaklarını kaybeden Fitness eğitmeni İrem Karatutlu yaşanan duruma isyan etti.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ KABUSA DÖNÜŞTÜ

Evlendiği Kadir Karatutlu ile birinci evlilik yıl dönümünü kutlamak için katıldıkları motosiklet festivalinden dönen İrem Karatutlu, geçirdiği kazada diz altından iki bacağını kaybetti. Yaralarını sarıp protez bacak ile hayata tutunmaya çalışan Karatutlu ve eşi kazaya sebebiyet veren TIR şöforünün az ceza ile yargılanmasına tepki gösterdiler.

YÜZDE YÜZ KUSURLU AMA 'TAKSİRLİ' SUÇLA YARGILANIYOR ADİL DEĞİL

İrem Karatutlu, kendisini protez bacaklara mahkum eden TIR şoförünün cezasının az olduğunu belirterek, "Tahminimce 3-5 yıl hapis yatacak. Kendi bacaklarımı TIR’ın altında kaybettim ama 1 kişi de vefat etti bizim kazada. Bunun ederi bu kadar olmamalı. İnsan canı bu kadar ucuz değil. TIR şoförü yaklaşık 3-4 yıl sonra cezaevinden çıkacak ve hayatına devam edecek ama ben ömür boyu bu şekilde kalacağım. Adalet bunun neresinde. Benim iki bacağımın ve bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Ben adalet istiyorum” ifadelerini kullandı.

Karatutlu'nun eşi Kadir Karatutlu ise hayatlarının eskisi gibi olmadığını belirterek, "Bu kazada sürücü yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen taksirli suçla yargılanıyor. Bu adil bir şey değil. Bu kazada bir can ile eşimin iki ayağı gitti. Bu kadar ucuz olmamalı insanın hayatı. Kazaya sebep olan suçlu 3-5 yıl cezaevinde yatacak ve hayatına kaldığı yerden devam edecek ama eşim ve ben sürekli bunu yaşayacağız. Artık ömrümüz boyunca eşimin iki ayağı olmayacak ve bunu hiçbir güç yerine getirmeyecek. Biz adalet istiyoruz, bu suçun cezası bu kadar hafif olmamalı” dedi