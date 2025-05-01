İki Bakan birbirini yalanladı! İktidarda Kanal İstanbul çatlağı...

Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son günlerde tartışmalara neden olan Kanal İstanbul'un gündemde olmadığını açıklamıştı. Bugün ise Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul için 'kesinlikle yapacağız' dedi. İktidarın iki isminden iki günde farklı açıklamalar gelmesi 'çatlak' mı var sorusun akıllara getirdi.

KURUM: KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ BİR KONU ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK

AKP'nin grup toplantısı öncesi Çevre Bakanı Murat Kurum muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Kanal İstanbul üzerinden polemik üretme derdindeler. O konutlar seçim meydanlarında söz verdiğimiz vaatlerdir. Ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak çabasındayız. Arap'lara satılmış değildir. Arnavutköy'de 28 bin konut inşaa ediyoruz" ifadeleri kullanmıştı.

ABDULKADİR URALOĞLU: YAKIN ZAMANDA DEĞİL AMA KESİNLİKLE YAPACAĞIZ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kendisine yöneltilen soru üzerine "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız" derken, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına "Yakın zamanda değil ama kesinlikle yapacağız, zamanını istişare edeceğiz, vatandaşın görüşlerini dinledik" ifadelerinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

2011 yılında Erdoğan'ın 'hayali projem' diyerek sunduğu Kanal İstanbul, 2019 yılındaki yerel seçim zamanında gündemden düşmüştü. Ancak İmamoğlu "Yokluğumu fırsat bilip 'Kanal İstanbul' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar" iddiasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise iddialar yalanlanmıştı. TOKİ'nin Sazlıdere Barajı'nın yakınında sosyal konut projesi inşa ettiği kaydedildi. İnşaatın, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için başlatıldığı aktarıldı.