İki bakan daha görevden alınacak tarih verildi! Ankara’dan son bomba kulis

Geçtiğimiz günlerde iki bakanın istifa haberi Ankara siyasetini hareketlendirmişti.

Turk Tıme Yayın Yönetmeni Talat Atilla son yazısında bakanların ikişer ikişer, bürokratların ise teker teker görevden alınacağını ileri sürdü.

Atilla’nın son yazısından ilgili kısım şöyle:

“AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK”

İktidar kanadından kulakları delik siyasetçiye "Ne var ne yok iktidar cenahında?" dedim.

Gülerek "tek tek aforoz edilecekler!" yanıtını verdi.

"Diğer partilerde küsme olur, siz de olmazdı. Sizde de başladı. Dava mı yara aldı yoksa, kadrolar mı yaralı?" soruma;

"Her şey Reis’in sırtında. O da haliyle yoruluyor. Herkes kendine göre haklı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra Bakanlar ve bürokraside izleyeceği yolu kısaca şöyle özetledi;

"Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ama izlenimimiz, ağustos ayında emniyet atamalarını yapması.

Bakanlar Kurulunda 2'şer 2'şer değişiklik.

Bürokrasi de üst düzey olanları teker teker, alt düzeyi ise 3'er 5'er alarak daha dinç bir kadro ile yürümek!"