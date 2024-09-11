İki Bakan Narin'in köyüne gidiyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı haberi geldi. Kur'ân kursundan dönerken kaybolan Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde dere kenarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Narin'in yaşamını yitirdiği Tavşantepe Köyü'ne giderek ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

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NARİN'İN MEZARI BAŞINA GİDECEKLER

Bakan Göktaş, Adalet Bakanı Tunç ile birlikte Narin'in kabrini ziyaret edeceklerini açıklayarak şunları söyledi:

"Çocukların güvenliği ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Bu tür trajik olayların sorumluları hem hukuki hem de vicdani olarak en ağır cezayı almalıdır. Narin kızımızın yaşamını sonlandıran kişi ya da kişilerin en ağır cezayı almaları için tüm gayretimizi göstereceğiz. Devletimiz, Narin'in kaybolduğu andan itibaren arama çalışmalarını başlattı, fakat maalesef acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sürecin başından itibaren psikososyal destek hizmeti sunduk. Bugün Adalet Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz."