Modern tıp, yaşlanmanın kaçınılmaz bir süreç olduğu yönündeki yerleşik kanıyı sarsan yeni bulgulara ulaştı.

Nörobilim alanında yapılan son araştırmalar, karmaşık ilaç tedavileri yerine, yaşam tarzındaki iki köklü değişikliğin beyin sağlığı üzerinde "zaman makinesi" etkisi yarattığını ortaya koydu. Özellikle kaliteli uyku ve kısa süreli aerobik egzersizlerin birleşimi, beyin hacminin korunmasında kritik rol oynadı.

UYKU: BEYNİN TEMİZLİK MEKANİZMASI

Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. Andrew Budson, derin uykunun beynin biyolojik bir arınma süreci olduğunu vurguladı.

Araştırmalar, uyku sırasında devreye giren "glinfatik sistemin" Alzheimer hastalığına yol açan amiloid plaklarını temizlediğini gösterdi.

Dr. Budson, günde yedi saatten az uyuyan bireylerin beyin yaşının, biyolojik yaşlarından ortalama 3 ile 5 yıl daha yaşlı göründüğünü ifade etti.

HAREKETİN NÖROPLASTİSİTE ÜZERİNDEKİ GÜCÜ

İkinci kritik alışkanlık ise her gün yapılan kısa süreli tempolu yürüyüşler olarak açıklandı.

California Üniversitesi Nörobiyoloji Bölümü’nden Dr. Wendy Suzuki, fiziksel aktivitenin beyinde "BDNF" (Beyin Türetilmiş Nörotrofik Faktör) adı verilen bir proteinin salgılanmasını tetiklediğini belirtti.

Dr. Suzuki, bu proteinin yeni nöron oluşumunu desteklediğini ve hafıza merkezi olan hipokampüsü fiziksel olarak büyüterek zihni gençleştirdiğini dile getirdi.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Yapılan klinik çalışmalarda, bu iki alışkanlığı on yıl boyunca sürdüren bireylerin bilişsel testlerde, akranlarına oranla %20 daha yüksek performans sergilediği saptandı.

Uzmanlar, beyni genç tutmanın yolunun pahalı takviyelerden değil, biyolojik ritme saygı duymaktan geçtiğini kaydetti.