Camus'nün meşhur sözüdür: "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız; o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın". Sosyologlara göre hala geçerliliğini koruyan bu sözü artıralım ve gözümüzü bebeklere, onların nasıl öldüğüne çevirelim. İki bebeğin birbiriyle benzeşen vefatı, ülkenin denetim ve ihmal konusunda ne hale geldiğini gözler önüne seriyor. Onların kısacık yaşamının hikayesi, bizlere çok uzun gerçekleri fısıldıyor.

İlk bebeğin hikayesi İstanbul’da Şişli’nin eski apartmanlarından birinde başlıyor ve ne yazık ki yine orada bitiyor. 18 Nisan'da Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması, ailesinin gözbebeği olan 3 yaşındaki Karan Yazıcı’yı hayattan kopardı.

Çocuğun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. İlaçlama firmasından şikayetçi olan baba Şahin Yazıcı ifadesinde "İlaçlanan dairenin hava geçirecek kısımlarının bant ile kapatıldığını ve evime girdiğimde de ilaçlanan dairenin mutfak camının içerideki zehirli gazın çıkması amacıyla açık olduğunu gördüm. Bu mutfak camı oğlumun kalmış olduğu odanın alt katında bulunan camdır. 19 Nisan’da Karan ara ara kusmaya başladı. Ben oğlumun ilaçlama yapılan dairenin Karan'ın odasının bulunduğu odadaki camın açılmasından dolayı etkilendiğini ve ilaçlama şirketinin ilaçlamadan ötürü herhangi bir etkisinin olmayacağını söyleyerek ihmali olduğunu düşünüyorum" dedi.

O gece Şahin Bey ve eşi, oğulları Karan’ın üşütmüş olabileceğini düşünerek defalarca ateşini ölçtü. Kusması için yardımcı olmaya çalıştı.

2 SAAT KALP MASAJI YAPILDI AMA…

Sonrasını ise yine kederli baba anlatıyor:

"Gece boyunca Karan aşırı derece su istedi. Sabah saatlerine kadar su içti. Sabaha karşı da önceki kusmasından farklı olarak fazla miktarda ve aşırı derecede kusması oldu. Eşim, Karan'ın üstüne kusmasından dolayı üzerini çıkardı. Ben de sabaha karşı mide bulantısı ve kusma isteği olunca zehirlendiğimizi düşünerek hastaneye gitmeye karar verdik. Benim de mide bulantı şikayetim olduğundan dolayı zehirlenme şüphesi ile ben de tedaviye alındım. Benim tedavime de acil bölümünde başlandı. Bana 2 tane serum takılmıştı. Ben ara ara oğlumun durumunu öğrenmek

amacıyla eşimle mesajlaşmaktaydım. Bu sırada bana serum takılmıştı. Karan'ın durumunun iyi olduğunu ve serum takıldığını öğrendim. Sonrasında eşimden Karan'dan kan alındığı esnada kasılmasının olduğunu ve müşahedeye alındığını öğrendim. Apar topar oğlumun bulunduğu Pediatri bölümüne geçtim buraya geçtiğimde oğluma kalp masajı yapılmaktaydı. Yaklaşık 2 - 2 buçuk saat kadar oğluma kalp masajı yapıldı. Bu müdahale esnasında sürekli olarak müdahalede bulunan görevlilerden birileri içeri dışarı giderek eksik malzeme almaya gidip geldi. Bu müdahalenin sonunda oğlumun kalbinin durduğunu ve vefat ettiğini öğrendik…”

BU ŞİRKETİ NEREDEN TANIYORUZ?

Adli Tıp Raporu, Karan’ın ilaç zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybettiğini doğruladı. Emniyet’in Olay Yeri İnceleme ekibi de raporlarında Karan’a apartmandaki ilaçlama nedeniyle zehrin ulaştığını raporladı. Fakat o meşhur sözde denildiği gibi: “Ders, siz onu alana kadar devam eder.” Bu durumdan ders çıkarılmadığının, gereğinin yapılmadığının en büyük kanıtı ise aynı ilaçlama firmasının bir sonraki vukuatı oldu. Çünkü Karan’ı canından eden ilaçlamayı yapan şirket, Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan şirketle aynıydı!

ACININ ADRESİ BU KEZ İZMİR’Dİ

İzmir’de yaşayan 1 yaşındaki Altay bebeğin hikayesi de benzer bir ihmalle sonlandı. Altay Toprak Kınalı’nın yaşadığı apartman da 11 Kasım’da haşerelere karşı ilaçlandı. Sonrasında küçük bebek, ailesinin gözü önünde can verdi. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs, hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti, Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi. Altay Toprak bebek, otopsisinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında AFAD ekiplerinin incelemesinde; binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin yerleşim merkezinde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

‘YETKİSİZ’ CİNAYET

Dosyada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü raporu da yer aldı. Olayda yüksek kapasiteli, tahıl, bakliyat, kuru meyve ambar ve depolarında kullanılan tarımsal ilaçların kullanıldığının altı çizildi. Aynı raporda ilaçların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış; haşere, böcek ve bakterilerin kapalı bir ortamda gaz halindeki kimyasal maddelerle boğulması sınıfında bulunan bitki koruma ürünleri olduğuna da vurgu yapıldı. İlaçların satışının bitki koruma ürünü bayi izin belgesine sahip kişi ve kuruluşlar tarafından yalnızca fumigasyon operatör belgesine sahip kişiler tarafından yapıldığı ancak ilaçlamayı yapan firmanın ise bu ürünleri satması için yetkisinin bulunmadığının altı çizildi.

Türkiye tam da İstanbul Fatih’de anne-baba ve 2 çocuğun, Böcek ailesinin denetimsiz ilaçlama nedeniyle vefatını konuşurken; Karan ve Altay bebeklerin de benzer şekilde can vermesi, insan hayatı açısından bu kadar kritik bir alan olan ilaçlamanın ne kadar başıboş bırakıldığını göstermiş oldu.