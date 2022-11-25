İki bin yıllık 3 milyon euroluk Kelt Hazinesi çalındı

İki bin yıllık olduğu tahmin edilen hazinenin 450 altın paradan oluştuğu ve değerinin 3 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.

Hazine, 23 yıl önce antik kentinde yapılan arkeolojik kazıda ortaya çıkarılmıştı.

Müzedeki alarm sisteminin çalışmadığı, gece gerçekleşen soygundan sabah saatlerinde haberdar olunduğu belirtildi.