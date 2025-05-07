İki bin yıllık Roma mozaği kaçak kazıda ortaya çıktı

İki bin yıllık Roma mozaği kaçak kazıda ortaya çıktı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat Zile'de bir bağ evinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, 2 bin yıllık Roma mozaği buldu. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

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İki bin yıllık Roma mozaği kaçak kazıda ortaya çıktı 1

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçe merkezinde müşterek tapulu bir bağ evinin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

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İki bin yıllık Roma mozaği kaçak kazıda ortaya çıktı 2

Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. (45), Ş.Ş. (49) isimli şahısların kaçak kazı yaptığı belirlenirken, kazı alanında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 metreye 3 metre ebatlarında bir mozaik ele geçirildi

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İki bin yıllık Roma mozaği kaçak kazıda ortaya çıktı 3

Şüphelilerin kazı yaptıkları alanın üzerini torba ile kapatarak gizlemeye çalıştığı görülürken, olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlaması ile şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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İki bin yıllık Roma mozaği kaçak kazıda ortaya çıktı 4

M.Ş. ve Ş.Ş. hakkında adli kontrol kararı verilirken, F.Ş. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen oğlu A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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İki bin yıllık Roma mozaği kaçak kazıda ortaya çıktı 5

Ele geçirilen tarihi eserin uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alınacağı öğrenildi. Öte yandan, izinsiz kazı yapan şahısların mozaik bulunan bağ evini İtalya'da irtibat kurdukları bir kişiye satmaya çalıştıkları ileri sürüldü

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İki bin yıllık Roma mozaği kaçak kazıda ortaya çıktı 6

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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