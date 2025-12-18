Olay, sabah saatlerinde Siirt'in Barış Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Gülhan B.’den haber alamayan yakınları durumu, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Eve giren ekipler, Gülhan B.'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Gülhan B.’nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin ise işi nedeniyle il dışında olduğu öğrenildi.

Öte yandan kadincinayetlerinidurduracagiz Platformu'nun verilerine göre, Kasım ayında (2025) 29 kadın öldürüldü. 22 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Vatandaşlar kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili 'şüpheli' ve 'fail'lere emsal teşkil etmesi için 'caydırıcı cezalar' verilmesi için yetkililere seslenmeye devam ediyor.