9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Defne Samyeli de modaya uydu. Karın kaslarıyla 'bu yaşta bu fizik inanılmaz' yorumları aldı

Defne Samyeli de modaya uydu. Karın kaslarıyla 'bu yaşta bu fizik inanılmaz' yorumları aldı

Soğukların iyiden iyiye kendisini hissettirmesine rağmen ünlü isimlerin Türkiye'nin tatil beldelerinden mayolu ve bikinili fotoğraf paylaşma modasına Defne Samyeli de uydu. Samyeli karın kaslarıyla da göz doldurdu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 22:55
Takip Et

İki çocuk annesi sunucu ve oyuncu Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı karın kaslarıyla övgü aldı

Defne Samyeli de modaya uydu. Karın kaslarıyla 'bu yaşta bu fizik inanılmaz' yorumları aldı
+
Aa
-

Sunuculuk kariyerini bitirdikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Defne Samyeli güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekerken paylaştığı kareler büyük beğeni topluyor.

50 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı ve fiziğini ön plana çıkaran cesur paylaşımlarıyla göz dolduruyor. Şarkıcılık kariyerinde başarılı bir şekilde ilerleyen Samyeli sosyal medyayı da oldukça aktif olarak kullanıyor.

Instagramda 861 bin takipçisi bulunan Samyeli bu defa Göcek'ten paylaştığı pozlarıyla dikkat çekti. Paylaştığı kareler üzerinden karın kaslarını da sergileyen Samyeli takipçilerinden çok sayıda beğeni alırken aynı zamanda "Bu yaşta bu fizik inanılmaz" şeklinde yorumlar da aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
3
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
5
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
6
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
7
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿3 mahallenin bağlantısını sağlayan yolun yarısını nehir yuttu
﻿3 mahallenin bağlantısını sağlayan yolun yarısını nehir yuttu
﻿3 mahallenin bağlantısını sağlayan yolun yarısını nehir yuttu
﻿Pendik’te bir polis memuru intihar etti
﻿Pendik’te bir polis memuru intihar etti
﻿Pendik’te bir polis memuru intihar etti
﻿İran'dan İngiltere'ye tehdit mesajı
﻿İran'dan İngiltere'ye tehdit mesajı
﻿İran'dan İngiltere'ye tehdit mesajı
﻿Dolmabahçe'de turlayan Beşiktaş
﻿Dolmabahçe'de turlayan Beşiktaş
﻿Dolmabahçe'de turlayan Beşiktaş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.