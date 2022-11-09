Defne Samyeli de modaya uydu. Karın kaslarıyla 'bu yaşta bu fizik inanılmaz' yorumları aldı

Sunuculuk kariyerini bitirdikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Defne Samyeli güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekerken paylaştığı kareler büyük beğeni topluyor.

50 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı ve fiziğini ön plana çıkaran cesur paylaşımlarıyla göz dolduruyor. Şarkıcılık kariyerinde başarılı bir şekilde ilerleyen Samyeli sosyal medyayı da oldukça aktif olarak kullanıyor.

Instagramda 861 bin takipçisi bulunan Samyeli bu defa Göcek'ten paylaştığı pozlarıyla dikkat çekti. Paylaştığı kareler üzerinden karın kaslarını da sergileyen Samyeli takipçilerinden çok sayıda beğeni alırken aynı zamanda "Bu yaşta bu fizik inanılmaz" şeklinde yorumlar da aldı.