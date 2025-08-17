İki çocuk babasını tüfekle vurup kayıplara karıştı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da gerçekleşen silahlı çatışmada tüfekle vurulan 2 çocuk babası yaşamını yitirirken, olayın sonrasında kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için jandarma araştırma başlattı.

Hadise, saat 18.45 civarında Başmakçı ilçesine bağlı Aşağı Akpınar Mahallesi'nde vuku buldu. Alınan bilgilere göre, R.T. ve Y.E. isimli kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle münakaşa çıktı. Münakaşanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda R.T., yanındaki tüfekle Y.E.'ye ateş açtı.

Silah sesini duyan yurttaşlar 112 Acil Sağlık’a ihbarda bulundu. Bildirim üzerine bölgeye sağlık ve jandarma görevlileri gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Y.E.'nin olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti. Bölgeden uzaklaşan zanlı R.T.’nin yakalanması için ise jandarma birimlerince çalışma yürütüldü.

Hayatını kaybeden Y.E.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

