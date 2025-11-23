Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü’nde yıllar önce başlayan iki dağ arasına Türk bayrağı asılarak asker uğurlama geleneği bu yıl da devam ediyor.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü’nde yıllar önce başlayan gelenek bu yıl da sürüyor. Köylüler, askere gidecek gençleri uğurlamadan önce yol üzerinde iki dağ arasına büyük bir Türk bayrağı asıyor. Dev Türk bayrağının altından geçen gençler, Peygamber Ocağı’na giderken köylüler tarafından uğurlanıyor.

Davul, zurna ve dualarla uğurlanan gençler, vatanı görevlerini yaptıktan sonra tekrar dev Türk bayrağının altından geçerek evlerine geliyor.