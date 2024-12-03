İki dev bankadan kritik faiz indirimi açıklaması

TÜİK’in açıkladığı Kasım 2024 enflasyon verisi aylık yüzde 2,24 artış ile yıllık bazda yüzde 47,09 oldu. Beklentilerin üzerine gerçekleşen aylık artışla enflasyonda düşüş de sınırlı kaldı. TCMB’nin yüzde 44 olan yıl sonu enflasyon tahmini ve son faiz karar metninde piyasaların algıladığı faiz indirim sinyalleri uzmanların odağında yer alıyor.

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Fed'den kademeli faiz indirim sinyali

Yurt içinde uzmanlar faiz indiriminin Aralık 2024’te başlamasını zor görüyor.

Yurt dışından yabancı yatırım kuruluşlarının değerlendirmeleri ise faiz indiriminin çok etkilenmeyeceği yönünde oldu.

Capital Economics'ten Nicholas Farr, enflasyon verileri sonrasında, bu ay faiz oranlarında bir indirime gidilmesinin olası görünmediğini yazmıştı.

CİTİ: ARALIKTA 250 BAZ PUAN İNDİRİM HÂLÂ MASADA

Citi Group ekonomistlerine göre, beklenti üzeri gerçekleşen kasım enflasyonu verilerinde, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış öne çıkarken, bu durumun gelecek aylarda normalleşeceği öngörüldü.

Son Enflasyon Raporu ve kasım PPK toplantısı açıklamasına işaret ederek, gevşeme döngüsünün bu ay başlamasının halen mümkün göründüğü belirtildi.

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Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar’ın raporunda, “Ekonomik yavaşlamaya dair artan kanıtlar ve bankalara bağımlı borçluların karşı karşıya kaldığı tarihsel olarak sıkı finansal koşulların bir araya gelmesi, aralık ayında 250 baz puanlık bir indirimin hala masada olduğu görüşümüzü destekliyor” denilirken, şu ifadeler de kullanıldı:

“Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları, döviz kuru ve rezerv birikimine ilişkin gelişmelere bağlı olarak daha az agresif bir gevşemenin tamamen göz ardı edilemeyeceği görüşündeyiz.”

BARCLAYS: ENFLASYON VERİLERİ PARA POLİTİKASINI ETKİLEMEZ

Barclays ekonomisti Ercan Ergüzel, değerlendirmesinde Merkez Bankası’nın parasal gevşeme sürecine 26 Aralık’taki PPK toplantısında 250 baz puan indirimler başlamasının beklendiğini belirtti.

Ergüzel, “Asgari ücret kararında enflasyon beklentilerini bozacak yukarı yönlü büyük bir sürpriz olmayacağı” varsayımıyla TCMB’nin Eylül 2025’e kadar 250 baz puanlık indirimlere devam etmesini beklediğini belirtirken, yüzde 27,5’te beklemeye geçileceğini öngörerek şunları söyledi:

“Aralık ayında gevşeme döngüsüne başlamanın sıkı para politikası duruşunu değiştirmeyeceğini düşünüyoruz.”

TCMB’nin 2025 sonunda yıllık yüzde 21 enflasyon hedefine ulaşabilmesi için, devam eden sıkı para politikasına ek olarak, maliye politikası ve gelirler politikasının da enflasyondaki düşüşü daha fazla desteklemesi gerektiğine vurgu yapıldı.