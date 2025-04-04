İki dev ekonomi arasında vergi savaşı: Çin'den ABD'ye misillemesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye giren tüm mallara yönelik yeni ithalat vergileri açıkladıktan sonra Çin'den misilleme geldi.

Çin hükümeti 10 Nisan'dan başlayarak ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Çin ayrıca bazı Amerikan şirketlerini 'güvenilmez' listesine aldı ve tıbbi cihazlara yönelik soruşturma başlattı

ABD'NİN KARARINDAN SONRA ADIM ATILDI

Resmi Xinhua Haber Ajansı'na göre Çin Maliye Bakanlığı'nın bu hamlesi Trump'ın Çin'e yüzde 34 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından geldi.

Çin’in misilleme tarifeleri, Amerikan tarifelerinden 12 saat sonra, perşembe günü yürürlüğe girecek.

ÇOK SAYIDA ABD'Lİ ŞİRKET 'GÜVENİLMEZ' LİSTESİNE ALINDI

Çin Ticaret Bakanlığı da eş zamanlı olarak aralarında savunma ve teknoloji devlerinin de bulunduğu 11 Amerikan şirketini "güvenilmez kuruluşlar" listesine aldı. Bu adımla söz konusu şirketlerin Çin'de veya Çinli firmalarla iş yapması fiilen yasaklandı.

Bakanlık ayrıca, elektrikli araçlardan akıllı bombalara kadar pek çok üründe kullanılan ve neredeyse yalnızca Çin'de çıkarılan nadir toprak elementlerinin ihracatına da sıkı kısıtlamalar getirdi.

ABD'nin yeni tarifelerinden en çok Çin ve Vietnam etkilenecek!

Bakan Bolat ABD'nin tarife uygulamasını değerlendirdi: Ülkemiz en düşük seviyede