İki dönem AKP’ye oy veren kadın: CHP kazanırsa oruç tutacağım

Halk TV sokak röportajında vatandaşlara yönelttiği sorulara yurttaşlardan dikkat çeken cevaplar geldi.

Pazarda konuşan kadın, iki dönem AKP'ye oy verdiğini açıklayarak CHP'ye oy atacağını duyurdu.

Vatandaş şu sözlerle AKP'ye isyan etti:

"BEN EMEKLER YILINI GÖREMİYORUM"

"Fiyatlar çok pahalı. Yani pazara giremiyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Her şeyi alsan desen yani bin beş yüz lira cebinden çıkar. Ama alamıyoruz. Ne de bir meyvenin birini alıyorsa diğerini bırakıyoruz. Öbürünü bırakıyoruz. AK Parti'nin ayıbı bu yani devletin ayıbı bu. Emekliler sefil. Açlıktan nefemiz kokuyor. Hani emekler yılıymış ya. Hani nerede emekliler yılı? Ben emekler yılını göremiyorum.

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"İNŞALLAH CHP GELİR 3 GÜN ORUÇ TUTACAĞIM"

Var mı? Emekliler yılı diyorlar. Emekliler açlıktan nefesimiz kokuyor. Yani bu AK Parti gitsin. Gitsin istemiyorum. İstemiyorum. Gitsin. AK Parti'nin gitmesini istiyorum. İnşallah bu seçimlerde de gider.

İki sefer seçimde AK Parti'ye verdim. Boyumun ölçüsünü de aldım. Ama bundan sonra CHP'liyim. İnşallah CHP'den biri gelir.

İmamoğlu’na da verdim. Seviyorum da İmamoğlu’nu. Ankara'daki Büyükşehir Beledi Başkanı'nı da seviyorum. İmamoğlu’nu da seviyorum. İnşallah CHP gelir. 3 gün oruç tutacağım."