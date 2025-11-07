Can Holding soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı Turgay Ciner hakkına bir gerçek daha ortaya çıktı.

Firari iş insanı Turgay Ciner

Kısa Dalga gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, Beyoğlu’ndaki Şişhane Meydanı’nda bulunan ve Beyoğlu Belediyesi’nin hemen karşısında yer alan yeşil alan, 40 odalı bir otel projesi için başlatılan kazı ve inşaat faaliyetlerine açıldı. Bu müdahale, çevredeki tescilli kültür varlıklarına zarar verdi.

Yaklaşık altı ay önce Şişhane Meydanı’nda Beyoğlu Belediyesi’nin hemen çaprazında küçük bir yeşil alan vardı. Bugün aynı yerde, yeşilliği anımsatan plastik çitlerle çevrili bir şantiye alanı duruyor. Nisan 2025'te önce alanın etrafı yeşil çitlerle kapatıldı, ardından içindeki ağaçlar kesildi ve temel kazısına geçildi.

Burası, Beyoğlu Vergi Dairesi’nin hemen yanındaki ağaçlık bir alan olup, çevredeki tek yeşil alan olma özelliğini taşıyordu.

MÜTEAHHİTİN CİNER’İN ESKİ ŞİRKETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Projenin müteahhidi olan Siska İnşaat, ticari geçmişinde kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen iş insanı Turgay Ciner’in izini taşıyor. Şirketin kayıtları, Ciner’in 1998’de yönetim kurulu başkanlığı yaptığı bir dönemde, sermayenin hızla katlanarak artırıldığını gösteriyor. Ciner bir yıl sonra yönetimden ayrılsa da, ticaret sicil gazetesi kayıtlarında payını devraldığına dair bir ifade yer almıyor.



Kayıtlardaki bir diğer isim olan Erhan Aygün ise Ciner'in sağ kolu olarak biliniyordu. Aygün, 2001 yılında Enerji Bakanlığı bürokratlarına rüşvet verdiği suçlamasıyla yargılandı. Dosyaya göre, TEAŞ Genel Müdürü’ne 100 bin dolar, yardımcısına 30 bin dolar rüşvet vermişti.



Siska İnşaat, kamuoyunun hafızasında Galataport’taki Peninsula Otel, Tarlabaşı kentsel dönüşüm projesi, Narmanlı Han restorasyonu gibi kent belleğininde kötü bir şöhreti olan yapılarla tanınan bir şirket. Şirketin referansları arasında Turkuaz Petrol Binası, Doğan TV Center ve Doğuş Otomotiv Yönetim Binası da bulunuyor.

PROJENİN SAHİBİ CAMPER MARKASI

İnşaat alanının etrafını çevreleyen bitkiyi andıran yeşil yapay çitin üzerindeki bilgilendirme levhasına göre, proje Defne Alaz Turizm adlı şirkete ait. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre bu şirket, Camper markasının sahibi Forch Med Group tarafından 28 Mart 2019’da İstanbul Beyoğlu’nda kuruldu. Kuruluş sermayesi 1 milyon 240 bin TL olan şirketin sermayesi, son altı yılda neredeyse her yıl artırıldı. Son olarak 365,3 milyon TL’ye çıkarılan sermaye, projenin arkasındaki büyük finansal gücü gösteriyor.

İlk fotoğraf inşaat alanını, ikinci fotoğraf etkilediği yapıları gösteriyor

ALANIN TARİHİ DEĞERİ HİÇE SAYILDI

Otel inşaatının yapıldığı parsel, kentsel bellekte önemli bir konuma sahipti. 1920’li yıllara ait Pervititch haritaları, bu parselin bir zamanlar “Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu” olarak işaretlendiğini gösteriyor.

İnşaat alanı Pervititch haritalarında "Consulat Des Etats - Unis" olarak işaretlenmiş.

Cumhuriyet döneminde ise alan, 1943 tarihli İmar Planı’nda “Ağaçlandırma Planı” kapsamında yeşil alan olarak korunması amaçlanmıştı.

Tarihsel olarak kamusal ve yeşil alan olarak belirlenen bu tescilli kültür varlığının, rekonstrüksiyon projesi adı altında bir otele dönüştürülmesi, mekanın kent belleğindeki yerini de değiştiriyor.

İNŞAAT SEBEBİYLE TESCİLLİ BİNALAR ZARAR GÖRDÜ

İnşaat, çevredeki tescilli kültür varlıklarına zarar vermeye başladı. İstanbul 2 Numaralı Kültür Kurulu’nun 12 Eylül 2025 tarihli kararı, inşaat faaliyetlerinin komşu tescilli yapılardan birine hasar verdiğini kayda geçirdi. Kurul, hasar gören yapıların statik raporlarının hazırlanmasını ve Beyoğlu Belediyesi’nden gerekli önlemleri almasını istedi.

25 Mayıs 1943 tarihli imar planı kesiti

Ayrıca belediyeden, rekonstrüksiyon projesine ruhsat verilip verilmediğini açıklığa kavuşturması istendi.

Kurul tutanaklarında, inşaatın yapıldığı parselin kentsel sit alanı içinde ve turizm merkezi sınırları dahilinde olduğu belirtildi.

Bitişik iki binanın birleşim yerinde büyük ve dikey çatlak oluştu. Hasar gören tarihi yapılardan birinin otel projesine dahil edildiği söylentileri de, şirketin alanını genişlettiği şüphesini artırıyor.

Şantiye alanı

VERGİ DAİRESİ APAR TOPAR BOŞALTILDI

Otel inşaatın başladığı tarihten kısa bir süre sonra, bitişikteki tescilli Beyoğlu Vergi Dairesi binası, Haziran 2025’te “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Boşaltılan bina mimar Faruk Çeçen tarafından 1946 yılında tasarlanmıştı.

Bina apar topar boşaltıldıktan sonra, vergi dairesi hizmetinin Fatih'te verilmesine karar verildi. Kamu binasının akıbetine ilişkin sorulara, Kurul tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gerekçe gösterilerek yanıt verilmedi.

Edinilen bilgilere göre, karot alınması için Kurul’dan izin istendi. İzin verildikten sonra da karot alındı, ancak yapının akıbetinin ne olacağına dair bir karar verilmedi. Yani bina yıkılacak mı, güçlendirilecek mi henüz belli değil.

Şişhane Meydanı’ndaki inşaat bugün temel kazısı aşamasında. Yeşilliği andıran çitlerle çevrili alanın içinde iş makineleri çalışıyor.

Protestolar

İş makineleri protesto hakkını kullanan yurttaşlara polis müdahalesi olurken de çalışmaya devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi’nin hemen yanı başında, ruhsatı belirsiz bir şantiye çalışmalarını sürdürüyor.