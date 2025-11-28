17-23 Kasım haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Gupi’, kısa süresine rağmen güçlü performansını sürdürerek üst üste üçüncü haftasında da zirvede yer aldı. Film kategorisinde, platformun yerli orijinal yapımı ‘Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi’ ikinci haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde sıralama değişmedi. Çarşamba akşamları Kanal D’de yayınlanan ‘Eşref Rüya’, platformdaki liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde, platformun yönetmenliğini Hakan Kırvavaç’ın yaptığı, senaryosunu Elçin Muslu’nun yazdığı Hande Erçel ve Metin Akdülger’li ‘İki Dünya Bir Dilek’ açılışını zirvede gerçekleştirdi.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Sekizinci Aile’, ilk haftasından liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, ‘Evde Tek Başına’ haftayı zirvede tamamladı.

‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ turneye çıkıyor

Agatha Christie’nin unutulmaz polisiye klasiği ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’, Tiyatro Ak’la Kara’nın 3. sezon turnesi kapsamında Aralık’ta Türkiye’nin farklı şehirlerinde seyirciyle buluşacak.

Christie’nin tren yolculuğu sırasında işlenen esrarengiz bir cinayet üzerinden ilerleyen hikâyesi, yönetmenler Atilla Şendil ve Savaş Özdural tarafından sahneye güçlü bir gerilim duygusuyla taşınıyor. Kadrosunda Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Özgür Özdural, Hilal Yurdakul, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu yer alan oyun, yalnızca bir suçun çözümünü değil; adalet, vicdan ve insan doğasının karanlık yüzüne dair evrensel soruları da izleyiciye yöneltiyor.

Oyun, 3 Aralık’ta Trabzon’da, 4 Aralık’ta Ordu’da, 5 Aralık’ta Samsun’da, 7 Aralık’ta Zonguldak’ta, 8 Aralık’ta Ereğli’de, 11 Aralık’ta Ankara’da, 20 Aralık’ta İstanbul’da, 23 Aralık’ta Adana’da, 24 Aralık’ta Gaziantep’te, 25 Aralık’ta Mardin’de ve 26 Aralık’ta Diyarbakır’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Hayalet Kuartet Sergisi, Arter’de açıldı

Hera Büyüktaşcıyan’ın ‘Hayalet Kuartet’ başlıklı yeni kişisel sergisi, Arter’de açıldı. Küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer’in üstlendiği sergi, sanatçının kimlik, bellek ve doğa kavramlarını merkezine alan sanatsal pratiğine kapsamlı bir bakış sunuyor.

Sergideki eserler, sanatçının Arter binasının aralarında konumlandığı iki semtte, Kurtuluş ve Tarlabaşı’nda köklenen kişisel tarihi üzerinden kent tarihindeki kırılmalara işaret ediyor. Sanatçının bu sergi bağlamında ürettiği yeni yapıtlarını, bir bölümü Arter Koleksiyonu’nda yer alan erken tarihli eserleriyle bir araya getiren sergide, varlık ve yokluk, yaşam ve ölüm, beden ve ruh, silinme ve yeniden inşa gibi ikilikler serginin dört ayrı bölümünde ele alınıyor.

Sergi, Arter’in 3. kat galerisinde ziyaret edilebilecek.