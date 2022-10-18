İki Efendinin Uşağı Adana'da sahne alacak

Carlo Goldoni'nin yazdığı Aslı Öngören'in yönettiği İki Efendinin Uşağı, bugün 20.00'de Adana Şehir Tiyatroları Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor.

Bu yıl 7.'si düzenlenen Şehir Tiyatroları Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından şehir tiyatrolarının oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte'nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino'nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo Goldoni'nin yazdığı Aslı Öngören'in yönettiği oyunda, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Mert Tanık, Murat Bavli, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol alıyor.