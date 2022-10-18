18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İki Efendinin Uşağı Adana'da sahne alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, İki Efendinin Uşağı oyunuyla 7. Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında Adana seyircisinin karşısına çıkıyor.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:19
Takip Et

İki Efendinin Uşağı Adana'da sahne alacak

İki Efendinin Uşağı Adana'da sahne alacak
+
Aa
-

Carlo Goldoni'nin yazdığı Aslı Öngören'in yönettiği İki Efendinin Uşağı, bugün 20.00'de Adana Şehir Tiyatroları Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor.

Bu yıl 7.'si düzenlenen Şehir Tiyatroları Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından şehir tiyatrolarının oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte'nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino'nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo Goldoni'nin yazdığı Aslı Öngören'in yönettiği oyunda, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Mert Tanık, Murat Bavli, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol alıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
1
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
2
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
3
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
5
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
6
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
7
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.