İki esnafın tartışmasında bıçaklar konuştu : 2 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki esnafın tartışmasında bıçaklar konuştu : 2 yaralı var

Bursa'da iki komşu esnafın aralarında sözlü tartışma çıkınca taraflar birbirine girdi.

Bursa'da iki komşu esnafın aralarında sözlü tartışma çıkınca taraflar birbirine girdi. 2 kişinin bıçakla yaralandığı olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek kuaförlüğü yapan Muhammet S., yan tarafındaki esnaf arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyütmesiyle taraflar birbirlerine girerken, saldırganlardan biri Muhammet S. ile yanındaki arkadaşını bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İki esnafın tartışmasında bıçaklar konuştu : 2 yaralı var

İki esnafın tartışmasında bıçaklar konuştu : 2 yaralı var

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