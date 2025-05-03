İki gazeteci canlı yayında bir anda kavga etti. O anlar ekranlara yansıdı

Ekol TV'de Tartışma Zemini isimli programda Hadi Özışık ile Şaban Sevinç canlı yayında kavga etti.

Hadi Özışık'ın Şaban Sevinç'e yönelik sözleri Sevinç'i kızdırdı. İkili birbirine ağır sözler söyledi.

'RENKTEN RENGE GİRDİN'

CHP parti otobüsü şoförü G.G. hakkında, 23 Nisan'da polisin "dur" ihtarına uymamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. G.G., soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Konu ile ilgili görüşlerini bildiren Özışık, Sevinç'e 'renkten renge girdi' diye seslendi.

İki isim konudan bağımsız bir anda tartışmaya başladı. Şaban Sevinç Özışık'ın sözlerine tepki olarak 'saçmaladın' derken Hadi Özışık birden 'insan gibi konuş' yorumunda bulundu.

'BENİM ÜZERİMDEN ŞOV YAPMA'

Bu söze çok sinirlenen Sevinç, 'kendine gel saçmalama git şovunu kendin kendine yap, benim üzerimden şov yapma' diyerek cevap verdi.

Bir anda sesini yükselten Özışık, 'bir daha bu hareketleri yaparsan seninle program yapmam' diye çıkıştı. Birbirlerini terbiyesizlikle suçlayan iki ismin o anları canlı yayında izleyiciler tarafından da takip edildi.