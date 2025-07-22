İki gazeteci daha gözaltına alındı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İki gazeteci daha gözaltına alındı!

Rize'de gazeteci Gençağa Karafazlı ve gazeteci Şenol Öksüz, Rize İl Milli Eğitim Müdürü hakkında yaptıkları bir haber üzerine gözaltına alındı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Rize'de gazeteci Gençağa Karafazlı ve gazeteci Şenol Öksüz'ün, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe hakkında yapınan bir haber nedeniyle gözaltına alındıklarını duyurdu.

ÇGD'den yapılan açıklamada, söz konusu haberin Akmeşe’nin makam odasını yenileyip kendisine özel tuvalet yaptırdığına ilişkin olduğu ifade edildi.

"KENDİSİNE ÖZEL TUVALET YAPTIRDIĞI..."

ÇGD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe’nin makam odasını yenileyip kendisine özel tuvalet yaptırdığına dair haber nedeniyle Doğu Karadeniz Şube Başkanımız, gazeteci Gençağa Karafazlı ve gazeteci Şenol Öksüz gözaltına alınarak ifadeye götürülmüşlerdir.

Kamu çıkarı ve halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilerden değil kamu kaynaklarını pervasızca kullananlardan hesap sorulmalıdır. İki meslektaşımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."

Son Haberler
Türk sanatçının Messi eseri rekor fiyata satıldı
Türk sanatçının Messi eseri rekor fiyata satıldı
Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı
Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı
Sevgilisi için ailesini katletmişti. Cezaevinde intihar etti
Sevgilisi için ailesini katletmişti. Cezaevinde intihar etti
Gram altında tarihi artış! Kenarda altını olan paraya para demeyecek
Gram altında tarihi artış! Kenarda altını olan paraya para demeyecek
Juventus Francisco Conceiçao'nun bonservisini aldı
Juventus'tan flaş transfer