Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 04.00 sıralarında Bağcılar'da Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş. (19), sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşı H.T. (20) adlı genç kızı bıçaklayarak öldürdü.

Gözaltına alınan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Ş.S. ifadesinde, olay günü daha önce aynı kafede çalıştığı iddia edilen Ş.K.’nın kızlı erkekli bir arkadaş grubuyla birlikte sipariş verdiğini anlattı. Ş.S. ifadesinde “Yaptığım servisi beğenmedi. Beni patrona şikayet etti. İş yeri sahibi de ‘Müşteriye nasıl davranıyorsun?’ diyerek beni kovdu.” dedi.

ÖLEN GENÇ KIZI YANLIŞLIKLA BIÇAKLAMIŞ

İddialara göre işten çıkarılmasından Ş.K.’yi sorumlu tutan Ş.S., evine giderek bir bıçak aldı ve tekrar kafeye döndü. İfadesinde, Ş.K.’ya saldırmak amacıyla bıçağı savurduğunu, ancak araya giren arkadaşı H.T.’yi “yanlışlıkla” bıçakladığını öne sürdü.

GÖRGÜ TANIKLARI DOĞRULADI

Ş.S.’nin “Asıl hedefim Ş.K.'ydi” ifadesini, olay yerindeki görgü tanıkları tarafından da doğrulandı.

Ş.K. de ifadesinde Ş.S. ile servis nedeniyle tartıştığını, genç kızın kendisine bıçakla saldırmaya kalkıştığını söyledi. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşı H.T.’nin bu sırada bıçaklandığını belirtti. H.T.’nın Ş.K.’nin arkadaşı olduğu ve misafir olarak Eskişehir’den İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.