İki genç kızın saç saça kavgası

Kaynak: İHA
İki genç kızın saç saça kavgası

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Saç saça giren kızları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekerken, o anlarda bir vatandaşın, "Yazıklar olsun size, rezil ettiniz ortalığı" diye bağırması dikkat çekti.


Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi’nde kafeler caddesi olarak da bilinen Cemal Ergün Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Görüntülere göre henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kız sokak ortasında saç saça girerken, çevredeki birkaç kişi araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Kızların kavgası sırasında çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları dikkat çekti. Kavganın ilerleyen anlarında bir vatandaş, "Yazıklar olsun size. Rezil ettiniz ortalığı. Yazıklar olsun" diye bağırarak tepki gösterdi.

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