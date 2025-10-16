Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Güney ilçesi Eziler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yasin Dedeoğlu (18) ve arkadaşı Oğuzhan Yoldaş (18), plakası henüz öğrenilemeyen araç ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkıp ağaca çarparak durabildi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇ 18 YAŞINDAKİ İKİ ARKADAŞA MEZAR OLDU

İki gence mezar olan araç hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.