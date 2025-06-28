İki gizli tehlike ortaya çıktı! Zihinsel sağlığın görünmez düşmanı

Yeni bilimsel çalışmalar, otoimmün hastalıkların yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da derinden etkilediğini ortaya koydu.

Kronik inflamasyonun, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar, doktorların ve hastaların tedavi yaklaşımlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Uzmanlar, özellikle kadın hastaların düzenli ruh sağlığı taramalarından geçmesi gerektiğini vurguladı.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yayımlanan bir habere göre, otoimmün hastalığı olan bireylerin %29’unun hayatlarının bir döneminde depresyon, anksiyete veya bipolar bozukluk gibi ruh sağlığı sorunlarıyla karşılaştığı belirlendi.

Araştırmalar, bu hastaların yaklaşık %26’sında depresyon, %21’inde anksiyete ve %1’inde bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu gösterdi.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden immünoloji uzmanı Prof. Dr. Jennifer Gommerman, otoimmün hastalıkların bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasıyla ortaya çıkan kronik inflamasyonun, beyindeki nörotransmitter dengesini bozabileceğini belirterek, “İnflamatuar sitokinler, özellikle tümör nekrozis faktörü (TNF) ve IL-6, beyindeki ruh hali düzenleyici mekanizmaları etkileyerek depresyon ve anksiyete semptomlarını tetikleyebilir” dedi.

Bu bağlantı, bilim dünyasında önemli bir tartışmayı da ateşledi. İngiltere’deki King’s College London’dan psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Carmine Pariante, otoimmün hastalıkların neden olduğu inflamasyonun, serotonin ve dopamin gibi ruh halini düzenleyen kimyasalların üretimini baskılayabileceğini ifade etti. Pariante, “Bu durum, özellikle lupus, romatoid artrit ve multipl skleroz gibi hastalıklarla yaşayan bireylerde daha belirgin. Doktorların bu hastaları sadece fiziksel semptomlar için değil, ruhsal sağlık açısından da izlemesi kritik önem taşıyor” dedi.

KADINLAR DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Araştırmalar, otoimmün hastalıkların kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü ve bu durumun ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin de kadınlarda daha yoğun olduğunu gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden nörolog Dr. Lauren Osborne, kadın hastaların hormonal dalgalanmalar ve toplumsal stres faktörleri nedeniyle depresyon ve anksiyeteye daha yatkın olduğunu belirterek, “Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sisteminin aşırı aktif olması, beyindeki inflamatuar süreçleri tetikleyerek ruh sağlığı sorunlarını artırabilir. Bu nedenle, kadın hastaların düzenli psikiyatrik taramadan geçmesi hayati önem taşıyor” dedi.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARICI

Uzmanlar, otoimmün hastalıkların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Çalışmanın yazarları, doktorların bu hastaları erken dönemde psikolojik destek ve tedavi için yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

Psikoterapi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerinin, depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletmede etkili olduğu biliniyor. Ayrıca, stres yönetimi teknikleri, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi önlemlerin de ruh sağlığını destekleyici etkileri olduğu belirtildi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE DESTEK

Otoimmün hastalıkların ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, hastaların yalnız hissetmemesi için sosyal destek sistemlerinin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Gommerman, “Hastalar genellikle fiziksel semptomlara odaklanıyor, ancak ruh sağlığı sorunları da en az fiziksel belirtiler kadar ciddi. Aile, arkadaşlar ve sağlık uzmanlarının bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Sonuç olarak, otoimmün hastalıkların depresyon ve anksiyete üzerindeki etkisi, hem hastalar hem de sağlık uzmanları için önemli bir uyarı niteliğinde.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu hastalıkların yalnızca bedeni değil, zihni de etkilediğini açıkça ortaya koydu.