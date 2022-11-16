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İki Gökçe Kırgız’ın hukuk savaşında bilirkişi raporu geldi

"Kalbime gömerim o zaman" isimli şarkısıyla tanınan şarkıcı Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla yine şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davanın bugünkü duruşmasında bilirkişi raporunu mahkemeye sundu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:58
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İki Gökçe Kırgız arasındaki hukuk savaşında bilirkişi raporunu mahkemeye verdi

İki Gökçe Kırgız’ın hukuk savaşında bilirkişi raporu geldi
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Şarkıcı Gökçe Kırgız Durukan'ın 2006 yılında söylediği "Kalbime Gömerim" adlı şarkısı internette yayılıp popüler hale gelmişti. Asıl adı Merve Doğan olan şarkıcı Gökçe Kırgız Taner ise 2013 yılında resmi olarak Gökçe Kırgız adını aldı ve şarkının söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Gökçe Kırgız Durukan, "Marka hakkına tecavüz edildiği" iddiasıyla tazminat davası açtı.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmaya, davacı Gökçe Kırgız Durukan avukatı Melik Döngelci ile katıldı. Davalı Gökçe Kırgız Taner ise duruşmaya katılmazken avukatı Göksel Altıntaş duruşmada hazır bulundu. Dosyaya ulaşan bilirkişi raporunda, marka hakkına ihlal ve tecavüz olduğu belirtildi. Taraflar bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarını dilekçe olarak sunduklarını belirtti. Mahkeme, talep dilekçelerinin incelenerek ek rapor istenip istenmeyeceğinin değerlendirilmesi kararı vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davacı Gökçe Kırgız Durukan, "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısının sözlerini yazan ve besteleyenin kendisi olduğu halde Merve Doğan'ın eseri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini ve Gökçe Kırgız ismini ise sahne adı olarak kullanıp ün kazandığını iddia etmişti. Merve Doğan'ın isim değişikliği yaparak Gökçe Kırgız (Taner) ismini aldığını, eserini de noter onayıyla kendisine ait olarak tescillediği öne süren Durukan, ismin ve eserin kendine ait olduğunu ve isminin kullanılarak haksız ün elde ettiğini belirterek Gökçe Kırgız Taner'e bin lira maddi ve 250 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı. Gökçe Kırgız Taner'in avukatı "Müvekkilim önce sahne adı olarak 'Gökçe Kırgız' ismi kullandı. Daha sonra isim değişikliği yaptı ve gerçek adı da Gökçe Kırgız oldu. Eserin söz ve müziği noter onaylı olarak müvekkilime aittir. Müvekkilim 2007 yılında seslendirdiği eserle başarı yakalamıştır. Ayrıca müvekkilim evlenmiş ve adı Gökçe Kırgız Taner olmuştur" demişti.
 

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