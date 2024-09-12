Malatya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Malatya'da, cadde ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların havada uçuştuğu olayda tezgahtar ile bir müşteri yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında şehir merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, bölgedeki bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan M.G.'nin sol bağına müşteri M.G.'nin ise sağ bacağına kurşun isabet etti.

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İhbar sonrası bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1'i dolu 4 kovan bulurken olaya karıştıkları tespit edilen 2 zanlı bir adet tabanca ile beraber yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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