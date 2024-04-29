İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı
Kaynak: DHA
Batman’da iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
1/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 1

Olay, öğle saatlerinde Merkez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

2/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 2

Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

3/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 3

Taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada S.F.A. (24), N.V. (24), İ.K., S.F.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

4/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 4

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

5/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 5

Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtilirken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

6/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 6

Çevrede park halindeki bazı araçlar da tabancalardan çıkan kurşunların isabet etmesiyle hasar aldı.

7/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 7

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

8/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 8
9/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 9
10/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 10
11/11
İki grup arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı 11
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bu sigaralar artık satılmayacak. Boykot başladı
Bu sigaralar artık satılmayacak. Boykot başladı
Ailesiyle tehdit edip arabasına silah mermisi bıraktılar
Ailesiyle tehdit edip arabasına silah mermisi bıraktılar
9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan
9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan
Korhan Hoca’nın kayıp kemikleri 3 kadavra arama köpeği ile aranıyor
Korhan Hoca’nın kayıp kemikleri 3 kadavra arama köpeği ile aranıyor
Uçak biletlerine dev zam
Uçak biletlerine dev zam
‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi
‘Kafes-32’ operasyonuyla Sezai Gülmez çetesi çökertildi