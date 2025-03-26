İki grup arasında çatışma: 1 ölü 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki grup arasında çatışma: 1 ölü 6 yaralı

Mardin Nusaybin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre, Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Selman B. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

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