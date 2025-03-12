İki grup arasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki grup arasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralı var

Iğdır'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Iğdır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Şevket B., Azat B., Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şevket B. (67), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İki grup arasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralı var

İki grup arasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralı var

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