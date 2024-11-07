İki grup arasında silahlı çatışma

Kaynak: İHA
İki grup arasında silahlı çatışma

Sivas’ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kimsenin yaralanmadığı çatışma sırasında caddede panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi üzerinde meydana geldi. Metruk bir binanın önünde karşılaşan iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

aw324535-03.jpgYaklaşık 5 dakika sürdüğü ileri sürülen çatışması sırasında caddede panik yaşandı. Kimsenin yaralanmadığı çatışmada iki grup tekrar araçlarına binerek uzaklaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

aw324535-01.jpg

Olay yerinde yapılan ilk incelemede bol miktarda boş kovan bulundu. Olayla tabanca ve yivsiz av tüfeği kullanıldığı ileri sürüldü.

Çatışma sırasında park halindeki bir aracın camına kurşun isabet etti. Mahalle çıkan çatışmadan dolayı yaşadıkları paniği anlattı. Olaya karışanların bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Son Haberler
Husumetlisini yol ortasında öldüren zanlı tutuklandı
Husumetlisini yol ortasında öldüren zanlı tutuklandı
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a ağır gönderme! 'Teraziden kaçan hırsızdır'
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a ağır gönderme! 'Teraziden kaçan hırsızdır'
Biden ABD seçimlerini değerlendirdi: Halkın iradesi her zaman galip gelir
Biden ABD seçimlerini değerlendirdi: Halkın iradesi her zaman galip gelir
Fransa hükümetinden PSG'ye Filistin soruşturması
Fransa hükümetinden PSG'ye Filistin soruşturması
Cumhurbaşkanı anketinde o isim rakiplerine fark attı. Seçmen yumruğunu masaya vurdu!
Cumhurbaşkanı anketinde o isim rakiplerine fark attı. Seçmen yumruğunu masaya vurdu!