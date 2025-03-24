İki grup çatıştı: 2 ölü

Kaynak: DHA
İki grup çatıştı: 2 ölü

Gaziantep'te husumetli iki gurup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 33 yaşındaki Fatih Tekin ve 25 yaşındaki Enes Şimşek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Sam Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Tekin ve Enes Şimşek, otomobil ile gittikleri sırada iddiaya göre, husumetlileri tarafından önleri kesildi. Araçtan inen ikili ile husumetlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce Fatih Tekin ve Enes Şimşek kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeği ile vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Fatih Tekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Enes Şimşek ise Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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