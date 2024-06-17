İki gün önceki fabrika yangını yeniden alevlendi

İlk yangının ardından tekrar tutuşan alevler, bölgedeki başka bir endüstriyel tesiste yangın çıktığı yanılgısına yol açtı ve bu durum, acil servis ekiplerinin hızla harekete geçmesine neden oldu. Gece yarısı 23.00 sularında, Pedo marka bebek bezi üreten fabrikadan yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ekipler, son zamanlarda artan fabrika yangınlarına bir yenisinin eklendiğini düşünerek olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ve polis ekipleri, ihbar üzerine belirtilen plastik fabrikasına değil, daha önceden de yangın tehlikesi atlatmış olan ve çatısı çöktüğünde dokuz itfaiyecinin yaralandığı bebek bezi fabrikasına yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının kaynağının aslında bebek bezi fabrikası olduğunu ve herhangi bir başka tesiste yangın olmadığını doğruladı.

Polis, fabrika çevresinde güvenlik tedbirlerini artırırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Yangın kontrol altına alındıktan sonra, fabrikadan yükselen dumanlar gece karanlığında dahi gözle görülür bir şekilde uzak mesafelerden seçilebildi.