Gazipaşa’nın Sarıağaç Mahallesi’nde yaşayan Kiraz Aksoy, 24 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.



Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri katıldı. Ekipler, iki gün boyunca mahalle çevresindeki dağlık ve ormanlık alanlarda arama yaptı.

EVİNİN YAKININDA BULUNDU

Yoğun çalışmalar sonucunda Kiraz Aksoy, bugün saat 15.00 sıralarında evine yaklaşık 300 metre mesafedeki çalılık bir alanda sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından ailesine teslim edilen Aksoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ailesi, AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür ederken, mahalle sakinleri de kadının sağ salim bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.