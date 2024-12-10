İki haftadır haber alınamayan Türk akademisyen için İngiliz polisi iz peşinde

Prof. Dr. Orhan Ekren'in, Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu ve kaybolduğu günden itibaren İngiliz yetkililerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin yaptığı açıklamaya göre; Prof. Dr. Orhan Ekren'in kaybolması üzerine İngiltere emniyeti tarafından başlatılan araştırmalar sürüyor.

Ayrıca, Türkiye'nin Londra Konsolosluğu'nun da bu süreçte aktif rol aldığı belirtilerek, kaybolan akademisyenin sağ salim bulunması için umutların devam ettiği bildirildi.

İngiliz yetkililerin kaybolan akademisyenin bulunması için gece-gündüz süren arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana kayıptır. İngiltere’deki güvenlik güçleri, kaybolan üyemiz için arama çalışmalarını sürdürmekte olup, aynı zamanda Türkiye’nin Londra Konsolosluğu sürece aktif şekilde dahil olmuştur. Odamız, durumu yakından takip etmekte olup, gelişmeler konusunda yetkili mercilerle sürekli iletişim halindedir. Prof. Dr. Orhan Ekren'in sağ salim bulunmasını temenni ediyor, bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor, sabır ve desteklerimizi iletiyoruz."

Makina Mühendisleri Odası, konuya ilişkin gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğini dile getirdi.

MÜHENDİSLİK ALANINDA ETKİN BİR ÜNİVERSİTE

İngilitere'deki uçak mühendisliği alanıyla öne çıkan Cranfield Üniversitesi'nin kendi siteside şu detaylar yer aldı:

"Bilim, teknoloji, mühendislik ve yönetim alanlarında uygulamalı araştırma ve yenilikçi eğitim geliştirmek ve sunmak amacıyla iş dünyası, akademi, hükümetler ve diğer kuruluşlarla ortaklık içinde çalışıyoruz.

Cranfield'ın ayırt edici uzmanlığı, teknoloji ve yönetim konusundaki derin anlayışımız ve bunların dünyaya fayda sağlamak için nasıl bir arada çalıştığıdır.

Eğitim portföyümüz, iş dünyası ve endüstriyle alakalı olmasıyla ünlüdür. Mühendislik alanında yüksek lisans mezunlarının en büyük İngiltere sağlayıcısıyız ve amiral gemisi MBA, kapsamlı dünya standartlarında özelleştirilmiş yönetici eğitimi ve profesyonel gelişim programları sunuyoruz. Çalışmalarımız hükümet politikasını bilgilendirir ve endüstriyle ortaklık içinde en son teknoloji ve ürünleri üretmede öncülük eder.

Sanayi, hükümet ve iş dünyası için yürüttüğümüz araştırma ve danışmanlık, öğrencilerimize gerçek dünya öğrenme ortamı sunarak profesyonel olarak gelişmelerine ve ardından bilgilerini küresel ekonomiye aktarmalarına olanak tanır. Bu her zaman 'Cranfield yolu' olmuştur ancak bugünün dünyasında hiç olmadığı kadar önemli olmuştur."