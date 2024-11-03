İki haftadır kayıp olan kadına otobüs çarptı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Alaşar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti meydana geldi. İzmir yönüne seyir halinde olan 26 yaşındaki Şeref G. yönetimindeki 46 AJS 600 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Kanderun’a çarptı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

AİLE 2 HAFTA ÖNCE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Elif Kanderun’un Alzheimer hastası olduğu ve 2 hafta önce Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra, kaybolduğu öğrenildi. 2 çocuk annesi Kanderun, bugün Hamitler Mezarlığı’nda defnedildi.