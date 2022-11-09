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Sağlık Bakanlığı 17-30 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de 17-30 Ekim haftasında 22 bin 887 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki veriler ise 3-16 Ekim tarihine aitti. Bu dönemde 34 bin 204 kişinin testi pozitif çıkmış, 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 19:07
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İki haftalık corona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 17-30 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı
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Türkiye'de 17-30 Ekim haftasında 22 bin 887 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi.

İki haftada iyileşen Covid hasta sayısı ise 23 bin 101 olarak açıklandı. 

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729, toplam can kaybı ise 101 bin 327 oldu.

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