İki il için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Kaynak: İHA
İki il için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya illeri genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor. Yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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