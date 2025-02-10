İki ilçede endişelendiren görüntü! Deniz suyu çekildi

Kaynak: AA
İki ilçede endişelendiren görüntü! Deniz suyu çekildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 5, Fethiye ilçesinde ise 2 metre kadar deniz suyu çekildi.

Muğla'da deniz suyu Marmaris ilçesinde yaklaşık 5, Fethiye ilçesinde ise 2 metre kadar çekildi.

Marmaris'te Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde, denizin 5 metre kadar çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de suyun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi.

Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü. Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.

ii-002.webpMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, son günlerde bölgede görülen deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olay olduğunu vurgulayan Özçelik, "Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz." dedi.

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