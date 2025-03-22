İki ilde 33 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Lalapaşa, İpsala ve Meriç ilçesindeki denetimlerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de yapılan denetimlerde jandarma ekipleri 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.