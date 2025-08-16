İki ildeki bazı alanlar artık ‘Orman’ sayılmayacak: Kararı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar ile Samsun ve Zonguldak’taki bazı alanlar orman sınırlarının dışına çıkarıldı. Öte yandan İstanbul Büyükçekmece’deki bir alan ise ‘Özel Endüstri’ Bölgesi’ ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun ve Zonguldak'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılırken İstanbul'da bulunan bir alan ise "Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki alan "Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.

ORMANLAR HAKKINDAKİ KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Öte yandan, Samsun ve Zonguldak'ta bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Konuya ilişkin Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

İşte Erdoğan’ın imzaladığı o karar:

ekran-goruntusu-2025-08-16-110838.png

ekran-goruntusu-2025-08-16-110851.png

ekran-goruntusu-2025-08-16-110902.png

ekran-goruntusu-2025-08-16-110913.png

ekran-goruntusu-2025-08-16-110925.png

ekran-goruntusu-2025-08-16-110938.png

ekran-goruntusu-2025-08-16-110949.png

ekran-goruntusu-2025-08-16-111002.png

