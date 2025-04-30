İki ilin komşu ilçeleri tek köprüde!

Samsun Ayvacık ile Akkuş ilçesini birbirine bağlayacak olan köprü projesi için saha incelemesi gerçekleştirildi. Ayvacık'ın Kapaklık Mahallesi ile Akkuş'un Çökek Mahallesi arasında yapılması planlanan köprünün geçeceği güzergâhta teknik bir değerlendirme yapıldı. Bölgede yapılan incelemeye Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Gökal Belediye Başkanı Muhittin Hünerci ve Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan katıldı. Yerinde yapılan gözlemler ve değerlendirmeler sonrası projenin teknik detayları ele alındı.

İki komşu ilçeyi birbirine bağlayacak olan bu ulaşım yatırımıyla birlikte, Ayvacık ile Akkuş arasındaki mesafenin önemli ölçüde kısalması ve vatandaşların seyahat süresinde ciddi bir tasarruf sağlaması hedefleniyor. Projenin hayata geçmesiyle bölgedeki sosyal ve ekonomik etkileşimin artması ve kırsal kalkınmaya katkı sunması bekleniyor.