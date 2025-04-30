İki ilin komşu ilçeleri tek köprüde!

Kaynak: İHA
İki ilin komşu ilçeleri tek köprüde!

Samsun'un Ayvacık ilçesi ile Ordu'nun Akkuş ilçesini birbirine bağlayacak olan köprü projesi için ortak saha incelemesi yapıldı.

Samsun Ayvacık ile Akkuş ilçesini birbirine bağlayacak olan köprü projesi için saha incelemesi gerçekleştirildi. Ayvacık'ın Kapaklık Mahallesi ile Akkuş'un Çökek Mahallesi arasında yapılması planlanan köprünün geçeceği güzergâhta teknik bir değerlendirme yapıldı. Bölgede yapılan incelemeye Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Gökal Belediye Başkanı Muhittin Hünerci ve Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan katıldı. Yerinde yapılan gözlemler ve değerlendirmeler sonrası projenin teknik detayları ele alındı.

aw444084-03.jpg

İki komşu ilçeyi birbirine bağlayacak olan bu ulaşım yatırımıyla birlikte, Ayvacık ile Akkuş arasındaki mesafenin önemli ölçüde kısalması ve vatandaşların seyahat süresinde ciddi bir tasarruf sağlaması hedefleniyor. Projenin hayata geçmesiyle bölgedeki sosyal ve ekonomik etkileşimin artması ve kırsal kalkınmaya katkı sunması bekleniyor.

aw444084-02.jpg

Son Haberler
Sivilceye son verecek aşı! Akne tedavisinde tarihi adım
Sivilceye son verecek aşı! Akne tedavisinde tarihi adım
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan dikkat çeken hesap'! 19 Mart'ın maliyeti ile neler yapılabilirdi?
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan dikkat çeken hesap'! 19 Mart'ın maliyeti ile neler yapılabilirdi?
Leverkusen, Xabi Alonso’nun yerine gelecek hocayı arıyor: Gündemde Süper Lig’in eski hocası var
Leverkusen, Xabi Alonso’nun yerine gelecek hocayı arıyor: Gündemde Süper Lig’in eski hocası var
Juventus, Kimmich'in halefini radarına aldı
Juventus, Kimmich'in halefini radarına aldı
Duckens Nazon gollerini sıralıyor
Duckens Nazon gollerini sıralıyor