İki isim rest çekince, başka biri atandı! Ünlü gazeteci nedenini ortaya çıkardı… “TUŞAŞ” detayı dikkat çekti…

Usta gazeteci Müyesser Yıldız, Tümgeneral Ali Doğan’ın, korgeneral yapılmaması üzerine birkaç gün önce emeklilik dilekçesini verdiğini iddia etmişti. Yıldız bugünkü haberinde ise dünkü jandarma atamalarına dikkat çekerek, nedeninin Ali Doğan’ın emekli olmayı istemesi olduğunu söyledi. Yıldız, göreve ise iddiaya göre; Ali Doğan’ın boşalttığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı için düşünülen iki isim de “rest” çekince, PKK’nın geçen Ekim’de TUSAŞ’a düzenlediği saldırıda güvenlik ihmaliyle suçlanan Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya atandığını yazdı.

JANDARMADA FLAŞ ATAMALAR

YAŞ kararları sonrası dün jandarmada Erdoğan’ın imzasıyla atamalar yapılmıştı. Kararnameye göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına, emeklilik dilekçesi verdiğini belirttiğimiz Tümgeneral Ali Doğan da Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanmıştı.

“12 GÜN SONRA NE OLDU DA BU ATAMALAR VEYA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?”

Usta gazeteci Müyesser Yıldız, menzil tarikatına yakın olduğu iddia edilen Tümgeneral Ali Doğan’ın, korgeneral yapılmaması üzerine birkaç gün önce emeklilik dilekçesini verdiğini hatırlatarak, dünkü değişikliklere “12 gün sonra ne oldu da bu atamalar veya değişiklikler yapıldı?” dedi.

DOĞAN’IN EMEKLİLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ ZORUNLU KILMIŞ

Yıldız, “Oysa durum açıktı; Ali Doğan’ın emekli olmayı istemesi, bu zorunlu değişikliklere yol açmıştı. Özetle Ali Doğan’ın tepki emekliliği kabul edilmiş, bu karar 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli sayılacağı için de “Jandarma Genel Komutanlığı emrine” atanmıştı.” ifadelerini kullandı.

İKİ İSİM REST ÇEKTİ İDDİASI

Yıldız, Jandarma’daki huzursuzlukların devam ettiğinin altını çizerken, “İddialara göre, Ali Doğan’ın boşalttığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı için düşünülen iki isim de “rest” çekince, PKK’nın geçen Ekim’de TUSAŞ’a düzenlediği saldırıda güvenlik ihmaliyle suçlanan Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya’nın buraya atanmasına karar verilmiş” şeklinde konuştu.