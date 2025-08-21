İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...

Mardin’de ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, kardeş oldukları belirlenen Leyla Işıktaş (60) ile Muatter Işıktaş’ın (65) cansız bedeni buldu. İki kardeşin yaklaşık 10 gün önce öldüğünü belirleyen ekiplerin, olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Teker Mahallesi’ndeki eve ihbar üzerine giren polis ekipleri, Muatter Işıktaş ile kardeşi Leyla Işıktaş’ı hareketsiz halde buldu. Ekipler yaptıkları incelemede iki kardeşin yaklaşık 10 gün önce öldüklerini belirledi.

Çevredekilerin ifadelerine başvuran ekipler, ölen kardeşlerin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.