İki kardeş enkaz altında kaldı

Adana Saimbeyli ilçesinde bir evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda evi sardı. İki katlı ev küllere teslim oldu. Ekipler yaptığı çalışmada engelli iki kardeşin cansız bedenini buldular.

Saimbeyli ilçesi Naltaş Mahallesi'nde işitme ve konuşma engelli Mustafa ve Sıtkı Menteş kardeşlerin yaşadığı 2 katlı evde gece saatlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin sardığı ev çökerken, yangın yandaki eve de sıçradı. Alevleri fark eden yan evdeki kişi durumu itfaiyeye haber verdi. Ekipler gelene kadar kadın, işitme ve konuşma engelli eşini kurtardı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. Menteş kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

