İki kardeş yanlışlıkla evi yaktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki kardeş yanlışlıkla evi yaktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle evde mum yakan iki kardeşin sebep olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan dört bloklu bir sitede çıktı. Anne Y.B. (43), öğle saatlerinde hastaneye gitmek üzere çocukları E.B. (23) ve İ.E.B.'yi (16) evde bırakarak dokuzuncu kattaki dairesinden ayrıldı. Öğle saatlerinden itibaren mahallenin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanıyordu. Bu nedenle evde kalan iki kardeş, aydınlanmak için mum yaktı. Ancak, yakılan mum henüz belirlenemeyen bir nedenle yangına yol açtı.

Daireden yükselen dumanları fark eden site sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Güvenlik amaçlı site sakinleri tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. E.B., kendi imkanlarıyla daireden çıkmayı başardı, ancak kardeşi İ.E.B. evde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve girerek İ.E.B.'yi kurtardı. İki kardeş, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve site sakinleri evlerine döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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