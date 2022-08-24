Acun Ilıcalı'nın doktor olan kardeşini çok bilen yoktu. İki kardeşin benzerliğini görenleri şaşırttı
Acun Ilıcalı'nın doktor olan kardeşini çok bilen yoktu. İki kardeşin benzerliğini görenleri şaşırttı
TV8’de ekranlara getirdiği yapımlarla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü televizyoncunun başarılı kariyeri yanında özel hayatı da oldukça merak ediliyor
Galeri Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:20 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:42