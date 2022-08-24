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  • Acun Ilıcalı'nın doktor olan kardeşini çok bilen yoktu. İki kardeşin benzerliğini görenleri şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın doktor olan kardeşini çok bilen yoktu. İki kardeşin benzerliğini görenleri şaşırttı

TV8’de ekranlara getirdiği yapımlarla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü televizyoncunun başarılı kariyeri yanında özel hayatı da oldukça merak ediliyor

Galeri Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:20
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:42
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Başarılı iş hayatı ve kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden inmeyen Acun Ilıcalı son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

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MasterChef, Survivor gibi reyting rekortmeni yarışmaların yapımcılığını üstlenen ünlü televizyoncunun özel hayatı oldukça merak ediliyor.

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Özel hayatını kameralardan uzakta da yaşamak istese de ünlü televizyoncu manşetlerden düşmüyor.

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Üç evlilik geçiren Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerden 4 kız çocuğu bulunuyor.

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Ilıcalı, şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor.

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Acun Ilıcalı hakkında birçok kişinin bilmediği bir gerçek de ortaya çıktı.

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Ilıcalı'nın bir erkek kardeşi olduğunu biliyor muydunuz.?

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Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşini görünce gözlerinize inanamayacaksınız...

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İki kardeşin benzerliğini görenler adeta şoke oldu.

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İşte Ömer Cenker Ilıcalı...

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