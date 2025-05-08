İki kardeşin boğazlarını keserek öldürmüştü! Kayıp babanın arkadaşı çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin cinayet zanlısı Sivas emniyeti tarafından Ankara’da yakalandı. Zanlının, öldürdüğü kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babalarının arkadaşı olduğu öğrenildi.

Zanlının ellerindeki kesikler dikkat çekerken cinayetleri neden işlediği hakkında önemli bilgiler edinildi.

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Olay, geçtiğimiz gün gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli sporcu Melisa Şimşek adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu.

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Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

ANKARA'DA YAKALANDI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara’da yakalandı. Öte yandan cinayet aleti olarak değerlendirilen pala ve bıçak da ekipler tarafından bulundu.

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EVE MASKELİ GELMİŞ

Eve maskeli gelen Hüseyin S.'nin kıyafetlerini de değiştirerek farklı noktala bıraktığı tespit edildi. Şüphelinin şu ana kadar cinayetle ilgili herhangi bir ifade vermediği öğrenildi.

BABAYA 500 BİN TL’LİK SENET İMZALATILMIŞ

Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babası ile Hüseyin S.’nin arkadaş olduğu, kayıp olduğu tarihte ise kendisine 500 bin TL’lik sahte senet imzalatıldığı ortaya çıktı

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