İki kardeşin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

Kaynak: İHA
İki kardeşin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Tuğba Akpınar'ın (35) kullandığı otomobil ile İsmail S. (22) yönetimindeki hafif ticari araç çarpışmış, kazada Tuğba Akpınar ile kardeşi Seda Akpınar (28) isimli kardeşler hayatını kaybetmişti. Sürücü İsmail S.'nin 1.06 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki kardeşin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

İki kardeşin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

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