İki katlı alev alev yandı

Kaynak: İHA
İki katlı alev alev yandı

Karabük Eflani'de çıkan yangında tamamen yanan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında tamamen yanan iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay ilçeye bağlı Günlüce Köyünde meydana geldi. Adem Akıncı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan ev kullanılmaz hale gelirken

dumandan etkilenen ev sahibi ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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